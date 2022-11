Perché ai sindaci e ai governatori non piace la pace fiscale. Parla Decaro (Anci)

Per gli enti locali, le imposte non saldate sono un’importante voce di bilancio e i condoni in arrivo faranno saltare i conti. Una soluzione sarebbe "incentivare il pagamento offrendo al contribuente di chiudere in una sola soluzione, senza rate e interessi". Crediti, guai e soluzioni

A Napoli aspettano la decisione sulla rottamazione delle cartelle esattoriali con ansia. Perché il capoluogo campano ha il record italiano nella non lusinghiera classifica degli enti locali più indebitati: nel 2021 il buco era di 946,7 milioni. E quindi ogni risorsa, soprattutto quelle derivanti dal recupero dei crediti per le imposte incagliate e non saldate dai contribuenti locali, era ossigeno per le casse devastate dell’amministrazione. La stessa ansia la prova Torino, che lo scorso anno aveva un deficit di oltre 400 milioni, Reggio Calabria (176 milioni), Salerno (127 milioni). Quando si saprà con certezza quali crediti saranno cancellati definitivamente e quali invece subiranno una decurtazione nell’importo e nel peso di sanzioni e interessi si potrà capire l’effetto sui bilanci. E di riflesso sui servizi che dovranno essere tagliati ai cittadini per far quadrare i conti.