C'è aria tesa fra banchieri e Bce

Che cosa sta succedendo tra la Bce e i banchieri europei? È di pochi giorni fa la notizia che il presidente di Société Générale, Lorenzo Bini Smaghi, ha protestato per iscritto alla richiesta della Bce di essere presente con un rappresentante alle riunioni del cda. Una pratica che, secondo Bini Smaghi, non è seguita dalle altre principali Banche centrali. E ieri il Financial Times ha riportato di uno scontro in atto tra l’Eurotower e Unicredit a causa delle decisioni della banca guidata da Andrea Orcel di aumentare i dividendi da versare ai propri azionisti (16 miliardi entro il 2024) e di non lasciare il mercato russo. Ma non sarebbero gli unici casi. L’irritazione tra i banchieri europei si sta diffondendo principalmente per l’intrusione su politiche di dividendi e bonus.

