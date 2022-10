Argomenti non moralistici per criticare il prossimo tetto al contante

“Ci sono paesi (la Germania) in cui il limite non esiste, ma l'evasione fiscale è bassissima”, ha ricordato Giorgia Meloni. L’avrà anche detto Pier Carlo Padoan, ma è una polemica antica, non infondata, anche se esasperata

L’avrà anche detto Pier Carlo Padoan, ma ciò non toglie che portare il tetto del contante a diecimila euro non è un bel segnale. Non per via dell’evasione fiscale, la criminalità, la mafia e tutta la panoplia polemica che le opposizioni hanno messo in campo; non solo l’opposizione di sinistra, ma anche e forse ancor più quella populista.