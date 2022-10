Un rimedio al caro energia. Al più presto

Caro energia, inflazione, aumento dei costi delle materie prime: le aziende italiane non sanno più come andare avanti. E per questo più d’uno ritiene che una revisione del Pnrr, alla luce dei costi lievitati, sia una via obbligata. “Facciamo appello a tutte le forze politiche di maggioranza e opposizione – dice al Foglio la presidente di Ance Federica Brancaccio – perché si lavori immediatamente a un decreto contro il caro energia che possa ridare fiato a famiglie e imprese. Non abbiamo tempo da perdere: la situazione è ormai insostenibile e le soluzioni vanno attuate immediatamente, indipendentemente dai tempi necessari per la formazione del nuovo governo. Ogni settimana che passa significa maggiore sofferenza economica e sociale che dobbiamo contrastare con ogni mezzo. Per le imprese di costruzioni poi si tratta dell’ennesima stangata dopo che già da due anni affrontiamo il peso del caro materie prime con prezzi ormai alle stelle. Occorre dare subito attuazione alle misure di adeguamento varate a maggio di cui le imprese stanno ancora aspettando il pagamento. Il rischio è che, in assenza di liquidità, le imprese vadano in sofferenza e si fermino i cantieri in corso, oltre 23 mila, con gravi ripercussioni occupazionali dirette e su tutta la filiera delle costruzioni.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE