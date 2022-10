Portare il mondo del cibo a Rho, altro che sovranismo alimentare

Mentre la coalizione di centrodestra ha maturato la straordinaria idea di cambiar nome al ministero dell’Agricoltura e far nascere così il dicastero della Sovranità alimentare, a Milano non si progetta certo l’autarchia. Anzi. L’annuncio del raggiungimento di un accordo, anche se non ancora vincolante, tra la Fiera di Milano e le Fiere di Parma va in tutt’altra direzione: cercare di portare il mondo a Rho. In altri termini di dar vita a un grande Salone del Cibo che tenti di ripercorrere la strada e i successi del fratello maggiore, il Salone del Mobile. Per rendere possibile questo che oggi appare come un sogno, le manifestazioni concorrenti si chiamano Anuga e Sial e hanno sede rispettivamente a Colonia e Parigi, ma siccome il sistema fieristico italiano è ripartito dopo il Covid con una velocità superiore a quella di tedeschi e francesi, l’assalto al cielo non sembra più proibitivo come poteva esserlo solo qualche anno addietro. E i dati dell’export del primo semestre del 2022 autorizzano i piani di crescita, e l’idea di mettere l’industria italiana del food al centro dell’attenzione mondiale non è così peregrina. Anche in questo caso, del resto, restiamo il paese delle contraddizioni perché siamo autosufficienti solo in alcuni limitati segmenti dell’alimentare (in sostanza vino, pollame e formaggi e non più ortofrutta) e invece giochiamo per il primato nella trasformazione delle materie prime e nella fornitura al mercato globale di prodotti di alta qualità grazie soprattutto alle multinazionali tascabili.

