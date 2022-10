Lavorare quattro giorni alla settimana

Un lavoro per obiettivi e non per ore lavorate: non quantità ma qualità della prestazione. L’esperimento (in parte riuscito) in Gran Bretagna. Il problema in Italia è la scarsa produttività. Il ruolo della politica e delle parti sociali

Lavorare meno per pagare meno le bollette del gas. L’idea comincia a camminare in alcuni paesi del nord Europa dopo i primi risultati positivi dell’esperimento in Gran Bretagna della settimana di quattro giorni a parità di salario. Qualcosa di assai diverso dal “lavorare meno per lavorare tutti” degli anni Settanta del secolo scorso, dove l’obiettivo primario era quello della piena occupazione, distribuire cioè lo stesso lavoro su più persone. Qui – nel nuovo secolo – siamo di fronte ad un progetto più articolato, nel quale l’elemento economico-sociale pesa almeno quanto quello culturale: meno inquinamento e migliore qualità della vita. Un lavoro per obiettivi e non per ore lavorate, non quantità ma qualità della prestazione di lavoro. Un primo passo in un mondo nel quale, qualsiasi scenario si consideri, l’aggressività dell’automazione nei processi produttivi finirà per ridurre il lavoro disponibile, a modificare profondamente il rapporto tra uomo e macchina e a condizionare la gestione del proprio tempo.