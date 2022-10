Annullata la multa da 100 milioni a Apple e Amazon. Le giuste sberle del Tar all'Antitrust

Ancora una volta il Tar corregge un intervento maldestro dell’Antitrust. Il tribunale amministrativo del Lazio ha annullato una multa da 100 milioni di euro comminata a Apple e Amazon. I due colossi tech avrebbero posto in essere un’intesa restrittiva della concorrenza, in quanto nel 2018 avevano stipulato un contratto secondo cui solo alcuni rivenditori (i cosiddetti Apple Premium Resellers) avrebbero potuto commercializzare i prodotti dell’azienda di Cupertino attraverso il portale di Jeff Bezos. L’accusa, in sintesi, era di voler perseguire una “restrizione meramente quantitativa del numero di rivenditori, permettendo solo ad Amazon e a taluni soggetti, individuati in modo discriminatorio, di operare su Amazon.it... Le restrizioni dell’accordo si sono riflesse sul livello degli sconti praticati dai soggetti terzi su Amazon.it, diminuendone l’entità”.

