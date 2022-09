La rottamazione delle cartelle della destra è un buco di centinaia di miliardi

Nel suo programma, il centrodestra propone una nuova “pace fiscale e saldo e stralcio”. In sostanza si tratta di un condono. Eppure, la sinistra non si indigna. Perché?

Nel programma del centrodestra, alla voce fisco, si propongono una nuova “pace fiscale e saldo e stralcio”. In sostanza si tratta di un condono, perché tutto si risolve tutto pagando a rate senza sanzioni e interessi di mora, e magari con un bello sconto. Ma mentre il condono tombale di Tremonti del 2002 provocò reazioni indignate a sinistra, nulla di simile accade oggi. Per quali motivi? E c’è ragione per indignarsi o quantomeno esprimere disaccordo?