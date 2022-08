Indagine sui capitali in fuga in Olanda

Ma quale Inghilterra, il capitalismo è nato in Italia ed è diventato adulto in Olanda. Altro che Londra. Firenze, Genova, Venezia e poi Amsterdam, che quando Dante scriveva la Divina Commedia era solo un villaggio di pescatori a due metri sotto il livello del mare, protetto dalla diga sul fiume Amstel. Tre secoli dopo, liberatasi dal tallone spagnolo, la città è diventata la prima piazza finanziaria al mondo, nel 1607 è stata fondata la Borsa perché la Compagnia delle Indie orientali doveva trovare i capitali per trasportare le merci attraverso gli oceani. Le cambiali le ha inventate a Prato il mercante Francesco Datini (si deve a lui persino la @ commerciale detta chiocciola), ma le azioni della borsa olandese sono state i primi titoli al portatore.

