La sostenibilità non è un pranzo di gala. Appunti per un ambientalismo pragmatico

Se le transizioni gemelle (verde e digitale) diverranno i pilastri su cui impostare le politiche economiche e sociali occorrerà fare in modo che esse siano anche in grado di generare effetti positivi e benessere sulle nuove generazioni e sui territori, evitando quegli eccessi ideologici sotto la bandiera “verde” che hanno condotto anche a scelte errate

La sostenibilità rischia di essere una parola vuota. La chiave è creare benessere per le nuove generazioni. In questi anni, abbiamo assistito a una doppia distorsione. Da un lato inerzia e sottovalutazione della rilevanza del tema della sostenibilità; dall’altra alcuni eccessi ideologici e retorici sotto la bandiera “verde” che hanno condotto anche a scelte errate di corto respiro. Nella parola sostenibilità c’è il concetto giusto di equilibrio che sinora sembra mancare nella discussione non solo italiana.