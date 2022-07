Per un ambientalismo non ideologico. Parla Gaetano Benedetto, direttore generale del Wwf

La tragedia del ghiacciaio, le parole del presidente del Consiglio, quelle del presidente della Repubblica e la salvaguardia dell’ambiente che torna sulla scena, non sempre però con approccio razionale (anzi). Evitare gli slogan sul tema non è facile, specie in un momento come questo, ma c’è chi, tra gli ambientalisti, da tempo segue la linea del pragmatismo e non dell’ideologismo: lo sta facendo il Wwf – che collabora con il Jova Beach Party di Jovanotti per fare sì che l’evento non abbia impatto negativo sull’ambiente e allo stesso tempo aiuti a sensibilizzare l’opinione pubblica. Questo non senza critiche dei duri e puri (che non da oggi si scagliano contro Jovanotti, definito “finto ambientalista” che mette “in pericolo l’ecosistema”; d’altronde il cantante qualche anno fa alludeva a un ambientalismo pieno di “veleni e cialtroneria”).

