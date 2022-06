Modello Del Vecchio, capitalista senza grazia ricevuta

Si è spento mentre stava tenacemente perseguendo il suo obiettivo finale: diventare capitalista di riferimento, o di sistema che dir si voglia. Con tutta la sua tenacia, la sua abilità, il suo intuito e la sua implacabile marcia trionfale, infatti, Leonardo Del Vecchio non ha esercitato in Italia né il ruolo aristocratico di un Agnelli né quello nazional-popolare di un Berlusconi. Ha dedicato gli ultimi anni al tentativo di colmare il fossato tra la grande ricchezza accumulata e la sua posizione nel firmamento del capitale. Lo ha fatto prima collocando la Luxottica in un grande gruppo multinazionale sia pur con la testa a Parigi, poi con progetti ambiziosi nell’immobiliare (in Italia e in Francia), nella salute, nella moda alleandosi con Armani e (secondo alcune ricostruzioni) tentando di prenderne il controllo, infine con la scalata alla Mediobanca e alle Assicurazioni Generali.

