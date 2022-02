Attaccati al gas, l'errore strategico dell'Europa sul gas di Putin

Se la Russia invade l’Ucraina e l’Europa prima non è riuscita a impedirglielo e ora fa fatica a reagire, è perché Vladimir Putin si è preparato a lungo a fare la guerra e a subirne le eventuali conseguenze. Mentre le leadership europee no. Così ora ci ritroviamo in una situazione in cui la debolezza strutturale dell’economia russa come l’eccessiva dipendenza dagli idrocarburi è diventata il suo punto di forza. Con il paradosso che, con il prezzo del gas in costante aumento, l’Europa non solo non riesce a fermare la marcia di Putin su Kiev ma la sta finanziando. Tutto ha origine dalla sottovalutazione della crisi in Ucraina a partire dal 2014.

