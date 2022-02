I dati dei morti sul lavoro e le polemiche sbagliate sul Green pass

Nel periodo compreso tra gennaio e dicembre 2021 si sono rilevate complessivamente 555.236 denunce di infortunio, lo 0,16 per cento in più rispetto al 2020. Le denunce di infortunio con esito mortale sono state 1.221, a fronte delle 1.270 rilevate nel 2020 (-3,86 per cento). Il contagio da Covid-19 contratto in occasione di lavoro è considerato infortunio e come tale tutelato. Nel 2021, con 42.561 contagi denunciati, ha inciso per il 22,3 per cento sul totale degli infortuni da Covid-19 pervenuti da inizio pandemia, con gennaio il mese con maggior numero di contagi (14.635), seguito da marzo (6.486). Con 243 decessi da Covid-19, nel 2021 si riscontra il 30 per cento sul totale dei casi mortali da contagio pervenuti da inizio pandemia, con aprile il mese col maggior numero di eventi (54 casi), seguito da marzo (52) e gennaio (50).

