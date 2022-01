Il concetto italiano del “purché donna” non si nota alla Fed

Jerome Powell ha detto quello che tutti si aspettavano, e va bene così dato che la gestione delle aspettative è cruciale per chi governa una banca centrale. “C’è abbastanza spazio per aumentare i tassi di interesse senza minacciare la ripresa del mercato del lavoro”, ha comunicato Powell dopo la due giorni di incontri interni della Fed. A marzo quindi, quando sarà terminato il ritiro degli stimoli economici dovuti alla pandemia, ci potrà essere il primo dei tre o quattro rialzi dei tassi di interesse. L’obiettivo è non far consolidare l’inflazione, che a dicembre è salita al 7 per cento su base annua, ben oltre il target del 2 per cento.

