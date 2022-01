La transizione ecologica spinge Iveco a debuttare in Borsa

Si chiude in rosso la quotazione della prima matricola dell'anno a Piazza Affari. Eppure la società torinese si presenta bene agli occhi degli investitori, da cui cerca fiducia e finanziamenti per rendere più verde e sostenibile la sua flotta in vista degli obiettivi europei

A 47 anni dalla nascita Iveco debutta in Borsa e diventa la prima matricola di Piazza Affari del 2022. Era infatti il primo gennaio del 1975 quando dalla fusione di tre aziende italiane – Fiat Veicoli Industriali, la gloriosa OM, fondata nel 1847, e Lancia Veicoli Speciali – una francese, la Unic, e una tedesca, la Magirus-Deutz, nasceva l’Industrial Vehicles Corporation: l’Iveco, appunto, focalizzata nella produzione di veicoli industriali e autobus.

La quotazione – chiusa con un prezzo per azione inferiore del 9,1 per cento rispetto a quello di riferimento, indicato a 11,22 euro – arriva dopo il mancato accordo, a metà aprile 2021, con il colosso cinese Faw Jiefang e Cnh Industrial che avrebbe previsto la cessione di Iveco per un valore attorno ai 3,5 miliardi. Un accordo mal visto dal governo italiano, come si intuisce facilmente dalle dichiarazioni di allora del ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti: “Accogliamo con favore e valutiamo positivamente la notizia del mancato perfezionamento della trattativa tra Cnh e Faw Jiefang per la vendita di Iveco. Il governo italiano ha seguito con attenzione e attiva discrezione tutta la vicenda, perché ritiene la produzione di mezzi pesanti su gomma di interesse strategico nazionale”.