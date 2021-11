Così il governo ha avallato la doppia irresponsabilità dell'Inpgi

Mario Draghi ha un occhio di riguardo per i giornalisti. Da governatore della Banca d’Italia e da presidente della Banca centrale europea non avrebbe mai consentito una risoluzione o un salvataggio di una banca in dissesto con le modalità adottate per l’Inpgi. La cassa previdenziale dei giornalisti è fallita, in parte per lo squilibrio tra lavoratori attivi e pensionati dovuto alla crisi del settore, ma in parte per l’elargizione di pensioni sulla base di criteri retributivi enormemente più generosi rispetto all’Inps (le aliquote di rendimento del retributivo sono state e sono tuttora più alte di quelle dei lavoratori dipendenti e i giornalisti sono passati al contributivo pro rata solo nel 2017, vent’anni dopo la riforma Dini).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE