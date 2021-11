L'inasprimento delle condizioni per beneficiare del reddito di cittadinanza è un triste fake

Nel disegno di legge di Bilancio presentato al Parlamento c’è una norma che dovrebbe rendere più stringente il vincolo di disponibilità. Ma il “giro di vite” proposto è una presa in giro. L'offerta di un lavoro “congruo” non esiste

Tra i contenuti salienti del disegno di legge di Bilancio che il governo ha presentato al Parlamento c’è una norma che dovrebbe rendere più stringente il vincolo di disponibilità al lavoro dei percettori di Reddito di cittadinanza (Rdc). Le misure contenute nella norma sono due: la prima è l’obbligo di presentarsi una volta al mese al Centro per l’impiego (Cpi); ma questa è pura burocrazia (che oltretutto appesantisce inutilmente il lavoro di questo ufficio); la seconda è la riduzione del numero delle “offerte di lavoro congrue” che possono essere rifiutate dal beneficiario del Rdc da due a una sola: nel senso che solo dopo il secondo rifiuto ingiustificato si perde il beneficio. Ora, chiunque abbia qualche consuetudine col funzionamento concreto dei Centri per l’impiego sa che l’“offerta congrua” non esiste.