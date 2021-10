La battaglia che manca in Generali. Parla il prorettore della Bocconi

La battaglia per il rinnovo dei vertici di Generali è entrata in una fase – tra formazione di liste, modifiche di statuto e vecchi e nuovi patti di sindacato – che sta facendo un po’ dimenticare perché è cominciata e quali sono le visioni che si confrontano sul futuro di un’importante istituzione finanziaria dell’Italia. E oggi l’assemblea di Mediobanca, che del Leone è il primo azionista ma è tallonata (a colpi di rastrellamenti di azioni) dai soci “ribelli” Francesco Gaetano Caltagirone e Leonardo Del Vecchio, rischia di trasformarsi in un’ulteriore occasione di scontro al di là delle dichiarazioni accomodanti arrivate dall’amministratore delegato Alberto Nagel ieri in occasione dell’approvazione dei conti trimestrali. “Bisognerebbe tornare a ragionare di strategie finanziarie e di che cosa è bene per il paese – dice al Foglio Stefano Caselli, prorettore dell’Università Bocconi – Però in questo momento sarebbe interessante capire meglio quale potrebbe essere l’alternativa all’attuale modello di gestione di un gruppo come Generali. Sono d’accordo che l’Italia abbia bisogno di istituzioni finanziarie sempre più forti. Penso sia auspicabile, ad esempio, una crescita di Unicredit a livello europeo e anche un eventuale ulteriore rafforzamento di Intesa Sanpaolo aiuterebbe in una logica di sostegno all’economia italiana che sta ripartendo. Per il consolidamento bancario vedo, insomma, ampi spazi, anche nel quadro della gestione Mps da parte del governo. Ma la compagnia triestina è già grande, tra le principali in Europa, e quindi se esiste un’idea diversa di crescita, ben venga, ma è ora di metterla a fuoco per poter essere compresa e apprezzata”.

