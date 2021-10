Flixbus e la globalizzazione pop

Era inevitabile che l’acquisto per 172 milioni di dollari di Greyhound, storica e iconica azienda di autobus americana, da parte di Flixbus, nata appena 10 anni fa in Germania come compagnia low cost, venisse celebrato con parecchie immagini retrò, soprattutto da cinefili e bibliofili: i pullman metallizzati con la silhouette del levriero sono protagonisti in una quantità di film, da “Accadde una notte” di Frank Capra a “Midnight Cowboy” di John Schlesinger, e nei romanzi della beat generation, da “On the Road” di Jack Kerouac a “In the Baggage Room” at Greyhound di Allen Ginsberg. Peccato che la fuga finale di Dustin Hoffman e Katharine Ross nel “Laureato” avvenga su un normale bus giallo diretto a Santa Barbara: i Greyhound infatti hanno simboleggiato il viaggio verso la libertà, e l’azienda è stata brava nel trattare con le produzioni i diritti d’immagine.

