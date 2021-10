Il premier britannico Johnson scommette sull'idrogeno blu

Il ministro dell’Energia del Regno Unito ha fornito anche alcuni dettagli su un tassello fondamentale per avvicinarsi all’obiettivo emissioni zero. Se la scommessa funzionerà, potrebbe diventare un modello da seguire anche per l’Ue

Nello stesso giorno in cui ha presentato la Net Zero Strategy che definisce il piano per decarbonizzare l’economia inglese entro il 2050, il ministro dell’Energia Greg Hands ha fornito anche alcuni dettagli su un tassello laterale ma fondamentale per avvicinarsi all’obiettivo emissioni zero. Oltre alle energie rinnovabili e alla mobilità sostenibile per sostenere i consumi dei cittadini, su cui la transizione si sta rivelando tutt’altro che banale, c’è anche il nodo dei settori cosiddetti hard to abate, come l’industria pesante, su cui appare ancora più evidente come l’unico approccio possibile sia quello meno ideologico di tutti.