La concorrenza in ritardo

È certamente una coincidenza, ma curiosa, che ieri, proprio mentre il presidente dell’Antitrust, Roberto Rustichelli, presentava la sua relazione annuale, il Consiglio dei ministri abbia approvato la Nota di aggiornamento al Def (Nadef). Ha detto Rustichelli: “L’ampio divario che caratterizza le dinamiche del sistema produttivo italiano rispetto al resto dell’Unione europea si spiega non solo sulla base del basso livello di investimenti e innovazione, ovvero delle carenze che caratterizzano il quadro istituzionale e amministrativo, ma anche per il deficit di concorrenza che si registra in diversi settori”. E, sulla base di questa considerazione, ha rimarcato l’importanza della legge annuale per la concorrenza, che il governo aveva promesso di presentare entro il 31 luglio scorso. Anzi: era stato proprio il premier Mario Draghi, nel discorso di insediamento, a sollecitare il Garante a inviare proposte di riforma, puntualmente inviate il 23 marzo.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE