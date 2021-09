Google investe in immobili nelle città

La notizia lanciata dal Wall Street Journal può essere riassunta in poche righe: Google sta comprando un palazzo per uffici a Manhattan per 2,1 miliardi di dollari. Dietro alla notizia c’è la gerarchia del potere economico nell’èra digitale, ma ci sono anche i nuovi equilibri che, partendo dal mercato, definiranno la ripresa dopo la pandemia, il lavoro, le imprese, il volto delle metropoli. Manhattan è sempre stata lo specchio nel quale si rimira il capitale. E lo è ancora a dispetto di tutti i declinisti. Un tempo c’era la Chrysler a svettare con il suo grattacielo. Oggi le Big Oil, le Big Car, persino le Big Bank o i magnati della rendita come i Trump, passano lo scettro alle Big Tech. Facebook, Apple, Amazon, Alphabet (società madre di Google) sono le compagnie più attive sul mercato immobiliare e questo è un buon momento per comprare a New York, a Parigi e anche a Milano: sul real estate fiaccato dalla pandemia c’è ovunque un gran fermento. Fin qui è quasi ovvio. Meno scontato è che Google voglia altri uffici nella Grande mela dove è ben insediata.

