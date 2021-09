Le riforme strutturali del Pnrr sono la spinta per il Made in Italy, dice Sace

Una spinta alla ripresa italiana si può avere grazie all’attuazione completa del Pnrr. Almeno secondo il rapporto export 2021 di Sace, la società dello stato che si occupa principalmente di supportare le imprese italiane che decidono di esportare. Qualora tutte le opere previste dal Piano venissero realizzate, in particolare quelle relative a infrastrutture e digitalizzazione, la crescita del Pil nei prossimi cinque anni sarebbe più marcata (+2,7 punti percentuali) rispetto alla previsione base (nel triennio 2023-25 il tasso di crescita medio annuo del Pil potenziale sarebbe pari a 1,5% con le riforme approvate, a fronte di una media storica pari a +0,4% nel periodo 2000-2019). Merito anche, nella proiezione, di un “contesto istituzionale e regolatorio maggiormente efficiente e competitivo”. Un contesto che, secondo gli esperti di Sace, favorirebbe gli investimenti anche delle imprese italiane attive sui mercati esteri e renderebbe meno incerta la domanda, aumentando anche i consumi delle famiglie. Nel medio termine, il successo del Pnrr varrebbe un +3,5 per cento sulle esportazioni nel 2025 rispetto al contesto di base, comunque positivo. "Il Governo - scrive Sace nel report completo - in uno scenario ottimistico, stima che l’impatto dei soli investimenti porterebbe a un aumento del Pil di 3,6 punti percentuali nel 2026 rispetto a uno scenario senza Piano; in uno scenario pessimistico l’aumento sarebbe invece pari a 1,8 punti percentuali".

