Alle start up servono grandi capitali, non bastano gli incentivi del Sostegni-bis

"Lo stato e il mondo imprenditoriale devono mostrare più coraggio e investire in innovazione. Solo così si mette in moto un circolo virtuoso in grado di favorire le giovani imprese digitali". Parla Nalucci (Gellify)

“Andrò controcorrente: nel Regno Unito magari ci metti meno ad aprire una società, ma il problema italiano non è la burocrazia. Mancano gli investimenti delle grandi famiglie e l’aiuto dello stato, anche sotto il profilo fiscale. Il fondo di Macron per le start up è dieci volte quello italiano”. A parlare è Fabio Nalucci, fondatore di Gellify, una società di Casalecchio di Reno (Bologna) che aiuta le start up digitali a crescere e le mette in contatto con imprese più strutturate che vogliono rinnovarsi.