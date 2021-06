L'ottimismo della ragione vede un boom economico alle porte

Rimbalzo, ripresa? Di più, molto di più: sta per arrivare un vero e proprio boom economico. Le statistiche sono un passo indietro rispetto ai segnali che vengono dalle imprese e dalle famiglie. E questa volta non si tratta solo di una molla a lungo compressa o dell’euforia che contagia tutti una volta usciti dal grande panico. C’è dell’altro. Prometeia indica un aumento del prodotto lordo del 4,7 per cento per quest’anno e un +4,3 per cento per il prossimo. Deutsche Bank ipotizza addirittura un +4,9 per cento seguita da +5,1, sette decimali in più della stima della Commissione europea. Intesa Sanpaolo ha rivisto al rialzo le sue previsioni al 4,6 per cento. Il prudente Istat ora stima +4,7 quest’anno e +4,4 nel 2022 grazie alla risalita della domanda interna, alla ripresa degli investimenti (più 10,9 per cento) e alla spesa delle famiglie. Ma anche le esportazioni tirano. Prendendo i dati grezzi in valore, e confrontando febbraio 2021 con febbraio 2019, l’export tedesco è sceso dello 0,5 per cento, quello francese del 10,2, mentre quello italiano è cresciuto dell’1,4; a marzo l’Italia è balzata al 9,1 per cento, la Germania al +7,4 e la Francia è scesa del 3,9 per cento.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni