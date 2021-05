L'Italia ha un tesoro in deposito

I depositi privati degli italiani continuano a crescere e, come segnala l’Abi, raggiungono ad aprile il record di 1.756 miliardi. In crescita dell’8,4 per cento rispetto a marzo pur se il trend rallenta lievemente rispetto a gennaio e febbraio. In ogni caso siamo al picco di risparmi privati degli ultimi cinque anni, dovuto alla pandemia e al calo di consumi e investimenti. Non è lo specchio di un paese in crisi, e neppure di un continente: la Bce rileva lo stesso fenomeno in Francia dove si è passati per quanto riguarda gli aumenti percentuali annui dei risparmi dal 6,9 al 9,7 per cento; in Germania dal 3,2 al 5,6; e quanto all’Italia dal 6,4 al 6,9. Nell’area euro i depositi aumentano dal 4,2 al 7,3.

