L'asso nella manica di Euronext: a Bergamo il data center di Borsa italiana

Conclusa l'acquisizione di Piazza Affari per 4,4 miliardi. Il trasferimento dell'infrastruttura digitale in Lombardia segna la fine della centralità di Londra come piazza finanziaria e può generare un importante indotto in termini fintech

Alla fine Euronext ha spiazzato tutti calando l’asso nella manica: trasferirà a Bergamo il cervellone delle contrattazioni di Borsa che dal 2011 si trova nei pressi di Londra e prima ancora si trovava a Parigi. E’ questa la sorpresa a chiusura dell’acquisizione – avvenuta per un corrispettivo di 4,4 miliardi di euro e annunciata ieri in anticipo sui tempi previsti - di Borsa italiana da parte del gruppo guidato da Stéphane Boujnah. E non ha l'aria di un contentino studiato all’ultimo momento per mettere a tacere le polemiche sollevate da alcune forze politiche su una presunta perdita di autonomia dell’Italia nella gestione del suo mercato finanziario, ma di una mossa ponderata per le enormi implicazioni e gli investimenti che necessita. Si sta parlando, infatti, di trasferire dalla Gran Bretagna una importante infrastruttura capace di generare un indotto in termini fintech. Questa decisione significa dare all’Italia la possibilità di vantare il più grande risultato ottenuto finora dalla perdita di centralità di Londra come piazza finanziaria europea in conseguenza della Brexit.