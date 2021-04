Perché salvare il Salone del Mobile

Per le fiere è un dura, ma la forza e la fiducia del design servono all’Italia

Il sindaco di Milano Beppe Sala ha iniziato il suo video mostrando una lettera del Quirinale, che confermava la disponibilità di Sergio Mattarella a partecipare in settembre all’inaugurazione del Salone del Mobile 2021. Basterebbe questo per spiegare quanto sia strategico per il paese l’evento milanese dell’arredamento e del design, saltato lo scorso anno e già posticipato dalla primavera all’autunno.