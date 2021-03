Nuovi poveri, vecchi problemi: "Occorrono misure puntuali, non cashback e bonus mobilità"

Gli ultimi dati Istat fotografano l'aumento della povertà in Italia: "Servono sussidi mirati nel breve periodo e investimenti sulla produttività nel lungo", ci dice Giovanni Pica, economista del lavoro. E sottolinea: "Non c'è un vero trade-off fra Pil e contenimento della pandemia"

Sono ore e settimane di ribaltoni continui. Dalla politica, all’economia, all’emergenza sanitaria: la transizione verso l’Italia che verrà. Nell’incertezza diffusa è dunque arrivato come un pugno – certo, atteso, ma fino a ieri non quantificato – il report dell’Istat che ha registrato 335mila nuove famiglie povere nel solo 2020 e una lunga serie di altre voci sulle condizioni di vita degli italiani, ai minimi termini dai primi anni 2000. Come ri-partire? Così formulato – implicando un percorso virtuoso bruscamente interrotto – il mantra è quasi fuorviante: “È stato un anno impronosticabile, anomalo e drammatico. E questa crisi presenta dei fattori specifici altrettanto anomali, andando a colpire soprattutto la produttività del nord e le persone occupate”, analizza per il Foglio Giovanni Pica, professore di Economia politica presso l’Università della Svizzera italiana e ricercatore specializzato sulle dinamiche di mercato del lavoro. “Ma se la campagna di vaccinazione avrà successo, come tutti ci auguriamo, assisteremo a un rimbalzo economico importante e specularmente eccezionale”, un po’ com’era successo nel terzo trimestre 2020. “Quel che preoccupa davvero è il trend di fondo: l’erosione continua del Pil italiano. Inarrestabile da decenni”.