Ascoltare i moniti del Fmi per non sprecare la crisi di governo

L’Europa è il malato economico del mondo e l’Italia d’Europa. Secondo le ultime previsioni del Fondo monetario internazionale, quest’anno l’economia globale dovrebbe crescere del 5,5 per cento, 3 decimi di punto sopra le precedenti stime. La ripresa sarà trainata soprattutto dalla Cina (con una crescita attesa dell’8,1 per cento, dopo un risultato nonostante tutto positivo nel 2020) e dagli Stati Uniti (più 5,1 per cento, due punti sopra le attese). L’Eurozona segnerà solo un più 4,2 per cento, dopo il meno 7,2 per cento del 2020 (un punto in meno rispetto all’edizione precedente del World Economic Outlook).

