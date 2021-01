Mps e il nodo del capital plan all'esame del cda, con o senza Unicredit

La domanda che tutti si fanno è se Andrea Orcel andrà in Unicredit per trattare le migliori condizioni per l’acquisizione del Montepaschi oppure se guarderà altrove per il futuro della banca. Secondo un’analisi di Banca Imi-Intesa Sanpaolo, “sebbene Mps non sia l’unica opzione di aggregazione per Unicredit, l’operazione rimane altamente probabile”. E questa considerazione sembra condivisa dalla maggior parte degli analisti anche se, è bene ricordare, nessun operatore bancario ha finora chiesto l’accesso alla data room predisposta dagli advisor assoldati dal Tesoro per cercare un partner per il Monte e cioè Mediobanca e Credit Suisse.

