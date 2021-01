Stellantis brilla a Piazza Affari

Nel giorno del debutto sui listini di Milano e Parigi le azioni del colosso automobilistico balzano oltre il 7 per cento, sostenendo il rialzo del Ftse Mib. Per Borsa Italiana è il secondo titolo a maggiore capitalizzazione

Addio ai titoli di Fca e Peugeout, congedati da Piazza Affari venerdì. Sui listini di Milano e Parigi ha fatto oggi il suo ingresso Stellantis, quarto gruppo automobilistico al mondo nato dalla fusione dei due colossi. L'accoglienza è stata all'altezza delle aspettative degli analisti: il titolo è balzato a +2,78 per cento per poi crescere oltre il 7 per cento, con le azioni che hanno superato i 13,50 euro. Per Borsa Italiana quello di Stellantis è il secondo titolo a maggiore capitalizzazione del Ftse Mib, dietro solo a Enel.

Pubblicità

Pubblicità