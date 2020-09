Fosse ancora vivo, Milton Friedman la penserebbe come nel 1970, o gli eventi farebbero mutar partito anche a un liberista come lui? Magari vedrebbe ora l’impresa per quello che è: un albero che dà frutti nel lungo termine a soci, clienti, fornitori, dipendenti e a tutti i cittadini che godono dei servizi finanziati dalle imposte societarie.