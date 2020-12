La Bce boccia il cashback. In una lettera al ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, il membro del board Yves Mersch scrive a nome dell’Eurotower che “l’introduzione di un programma cashback per strumenti di pagamento elettronici sia sproporzionata alla luce del potenziale effetto negativo che tale meccanismo potrebbe avere sul sistema di pagamento in contanti”. La Bce, insomma, ricorda che l’accettazione dei contanti dovrebbe essere la norma e che qualsiasi norma che in maniera diretta o indiretta limiti o disincentivi i contanti deve tenerne conto. In linea generale la Bce riconosce che “incentivare le transazioni per mezzo di strumenti di pagamento elettronici allo scopo di combattere l’evasione fiscale può costituire un interesse pubblico”, ma questo beneficio deve essere dimostrato. Non basta una mera intenzione: “Dovrebbe sussistere una chiara prova che il meccanismo di cashback” produca risultati nella “lotta all’evasione fiscale”. Che è poi ciò che su questo giornale abbiamo criticato. “Si dovrebbero sempre considerare le ripercussioni negative”, scrive Mersch, “nonché se possano essere adottate misure alternative” più efficaci e meno distorsive.

