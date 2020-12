Mps, le ipotesi aggregative e la terza via di Bastianini

Pensare di aggregare Mps con altre banche in perdita come Pop Bari e Carige, per giunta con la prospettiva di un aggravamento dei loro bilanci nel 2020-2021 a causa dell’emergenza Covid, è un disegno che appare sempre meno convincente mentre l’ipotesi della fusione con una banca sana – per esempio Unicredit, se questa fosse disponibile – non solo incontrerebbe i favori della Bce ma troverebbe un gigantesco appiglio nelle deroghe sugli aiuti di stato introdotte dal temporary framework proprio quando è scoppiata la pandemia. Non è detto, però, che la strada della privatizzazione debba essere percorsa in tempi stretti e così la strategia “stand alone” accarezzata dall’ad Guido Bastianini si rivela come una terza via e un necessario momento di transizione.

