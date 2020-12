Perché è il caso di pensare a un “bonus vaccinazione”

All’avvio del cashback di Natale, il sistema premiale per chi effettua pagamenti digitali, sono state registrate 2,5 milioni di carte sulla app “Io” e sui mezzi attraverso cui si può ottenere il rimborso del 10%. Ma è un dato che sconta l’inefficienza digitale statale, visto che il sistema è ancora in tilt e la maggioranza delle persone non è riuscita a registrarsi (basta considerare che la app “Io” ha fatto registrare 8 milioni di download). Il caso del cashback indica una cosa semplice: gli italiani rispondono molto agli incentivi monetari. Allora perché non sfruttare questa attitudine per il vaccino? Perché non pagare chi si vaccina contro il Covid?

