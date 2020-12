Oltre Mustier. La francofobia della classe dirigente italiana

Che si sia trattato del solito sospetto per il vicino invadente, o magari uno slancio di emulazione dettato dall’ammirazione che spesso si nutre per chi ci minaccia, sta di fatto che anche su Jean Pierre Mustier nella classe dirigente italiana era scattata la paura del francese. E infatti oggi, nelle telefonate tra Milano e Roma, chi ha seguito da vicino gli sviluppi della vicenda Unicredit ha tirato un sospiro di sollievo, come quando si sventa un’imboscata. Perché, più ancora che le sue ritrosie verso l’acquisizione di Mps, a rendere inviso l’ad uscente a larghi settori della politica e dell’intelligence italiana è stato proprio il dubbio che, in quanto francese, potesse favorire le scorribande transalpine a piazza Gae Aulenti.

