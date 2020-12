Mps e Unicredit. Nulla di scontato

A guardare come ha reagito la Borsa all’addio di Jean Pierre Mustier a Unicredit – cioè con una fuga di investitori dalla banca di piazza Gae Aulenti, che ha bruciato più di 2 miliardi di capitalizzazione in due giorni, e una pioggia di acquisti speculativi su Mps – si potrebbe giungere alla facile conclusione che il matrimonio tra i due istituti sia ormai alle porte, benedetto dall’ex ministro del Tesoro, Pier Carlo Padoan, che di Unicredit sarà a breve presidente. A volte, però, le cose, non sono esattamente come appaiono.

