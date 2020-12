Unicredit va sul lettino dello psicanalista per il dopo Mustier

Tra flop delle ambizioni europee e la sfida in Italia con Intesa. In discussione non c’è solo il nodo Mps, ma il modello di business. Il rischio di una linea “sovranista”

La resa di Jean Pierre Mustier è stata accolta da un crollo in Borsa. L’ad si ritirerà con la prossima assemblea quando scoccheranno dieci anni dal suo ingresso in Unicredit e cinque anni di navigazione solitaria come capo azienda. Da oggi si apre nel grattacielo di piazza Gae Aulenti una lunga seduta terapeutica che si concluderà ad aprile; un inverno di riflessione, ma anche di scelte che azionisti, clienti e lavoratori sperano si concluda con una “estate sfolgorante” come si augurava Riccardo III. Sul sofà dello psicoanalista si alterneranno i membri del cda compreso l’ultimo arrivato Pier Carlo Padoan destinato a diventare il primus inter pares, presidente non di campanello.

Pubblicità

Pubblicità