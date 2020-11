Perché far “cancellare” il debito pubblico alla Bce non è un pasto gratis

In un tweet, il Presidente del Parlamento europeo David Sassoli suggerisce che l’Europa dovrebbe cancellare i debiti dei governi dovuti al Covid e afferma che non è accettabile che questi debiti “ricadano sui cittadini e sulle generazioni future.” Il tweet è stato immediatamente ripreso da esponenti politici sia di governo che di opposizione. Questo tweet sembra essere una delle poche cose su cui i “progressisti” come il ministro per il Sud Giuseppe Provenzano sono d’accordo con Matteo Salvini. Ma è possibile, come suggerisce Sassoli, cancellare il debito e fare stare meglio tutti (cittadini e generazioni future)? In alcuni casi, sì. La teoria del “debt overhang,” proposta negli anni ‘80 da Paul Krugman e Jeffrey Sachs, dimostra che, quando la probabilità di insolvenza è molto alta, una cancellazione parziale del debito può beneficiare sia creditori che debitori. Ma, con lo spread ai minimi storici, questa chiaramente non è la situazione italiana (o europea) odierna. Nella condizione attuale una “cancellazione” del debito non può far star meglio tutti. Come minimo danneggerebbe le famiglie e le banche che hanno acquistato i titoli degli stati che decidono di cancellare il debito. Inoltre, cancellare il debito potrebbe anche avere conseguenze negative sulla reputazione dei paesi lo hanno emesso (nota: ho scritto molti articoli accademici che dimostrano che questi effetti sulla reputazione sono meno importanti di quanto la gente normalmente pensi; però i miei articoli esaminano casi in cui i paesi non hanno alternative al default, non sappiamo cosa succederebbe se un paese con normale accesso al mercato dei decidesse di ristrutturare i propri debiti).

