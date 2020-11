Come salvare l'economia con un lockdown totale per 45 giorni

Un vecchio detto popolare dice che “medico pietoso piaga cancrenosa”. Il significato è noto a tutti e cioè se dinanzi ad una urgenza di qualunque tipo non si prendono provvedimenti all’altezza della situazione il disastro è sicuro. Mai come in questa stagione l’antica saggezza popolare dovrebbe guidare tutti noi, dal governo che prende i provvedimenti alla popolazione che dovrebbe seguirli passando per le regioni che non sono un’alternativa allo stato ma parte integrante dello stesso. Sin dall’inizio si sono messi a confronto i valori della salute con quelli del lavoro immaginando che si potessero adottare provvedimenti per cui ognuno di questi due valori poteva limitare l’altro. La conclusione è sotto gli occhi di tutti. Non solo in Italia ma in tutto il mondo. E così i governi “pietosi” hanno prodotto una permanente agonia di entrambi i valori. Ad oggi 49 milioni di contagiati nel mondo con un numero minore di ammalati e 1 milione e 250 mila decessi mentre l’economia mondiale registra per l’anno in corso una caduta del prodotto interno lordo di 4,4 punti, i paesi avanzati di 5,4 punti e l’eurozona di 8,3 punti. Numeri che significano milioni di disoccupati in tutto il mondo, povertà e debiti in forte aumento.

