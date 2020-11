Italia sempre in coda (e non per colpa del Covid)

Anche in questa crisi l'Italia rimarrà più indietro di tutti : alla fine del 2022 il pil sarà di 3,5 punti inferiore rispetto ai livelli pre pandemia, il peggiore in Europa. Ma non dipende dal coronavirus, le cause del declino italiano sono tutte interne

Secondo le previsioni della Commissione europea, l’Italia uscirà dalla crisi Covid peggio di tutti gli altri paesi. Il 2020 farà registrare una recessione del 10 per cento, la peggiore in Europa dopo la Spagna (-12,4 per cento) dove però nei prossimi anni ci sarà una crescita più sostenuta (del 5 per cento). Da noi la ripresa sarà più bassa di 1,5-2 punti. Dal combinato disposto di discese ardite e lente risalite, l’Italia rimarrà più indietro di tutti: alla fine del 2022 il pil sarà di 3,5 punti inferiore rispetto ai livelli pre pandemia. Non è un trend nuovo, perché già prima della pandemia eravamo l’unico paese europeo che ancora non aveva raggiunto i livelli pre 2011.

Pubblicità

Pubblicità