Reddito di cittadinanza, ma non al nord

Nel M5s qualcuno si è svegliato. “Le regole di accesso al Reddito di cittadinanza (Rdc) devono essere migliorate perché oggi escludono quasi due terzi dei poveri del nord”, scrive un gruppo di senatori grillini in un’interrogazione parlamentare indirizzata alla collega di partito e ministro del Lavoro Nunzia Catalfo. I senatori si sono resi conto che, sebbene a livello nazionale l’Istat mostri una riduzione della povertà assoluta (non certo nell’ordine del -60 per cento propagandato dal presidente grillino dell’Inps Pasquale Tridico), “solo il 20 per cento dei sussidi è andato ai poveri del nord, nonostante essi rappresentino il 43 per cento su scala nazionale e nel nord-est siano persino aumentati”.

