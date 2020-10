La Cina tiene sotto controllo il virus grazie alla meritocrazia

Alcuni paesi asiatici, e in particolare la Cina, hanno saputo fino a oggi tenere sotto controllo il Covid-19 mentre negli Stati Uniti e in particolare in Europa la seconda ondata della pandemia appare fuori controllo. I riflessi sulle rispettive economie sono evidenti e conseguenti. La Cina è uscita per prima dalla cosiddetta prima ondata, non appare ancora toccata dalla seconda e la sua economia è ripartita. E’ il primo grande paese che si prevede farà segnare una crescita positiva rispetto al pre Covid già dall’anno in corso. Poiché nel resto del mondo non si prevede né una rapida uscita dalla recessione né un miglioramento delle relazioni commerciali globali, anche se il loro tono dipenderà parzialmente dai risultati delle presidenziali americane, la Cina sta accelerando e definendo la strategia di conversione della sua economia definita di “dual circulation”.

