La Bce prende tempo. Per Lagarde “la ripresa sta perdendo vigore più del previsto”

Più che a ricalibrare la politica monetaria, su cui non si registrano particolari novità, la riunione del board della Bce di oggi è servita a prendere tempo in attesa di capire che tipo di scenario economico si profila in seguito alla seconda ondata di Covid 19 e a esercitare pressione affinché il Recovery fund diventi operativo al più presto. “La ripresa sta perdendo vigore più del previsto”, ha detto la presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde, durante la conferenza stampa in cui ha spiegato che “le ultime indagini macroeconomiche indicano un significativo indebolimento delle attività nell’ultimo trimestre dell’anno”.

