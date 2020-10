Un aumento di capitale per Mps

Un aumento di capitale da parte del Mef potrebbe essere inevitabile per rendere concreta l’ipotesi del ritorno sul mercato di Banca Montepaschi. In caso contrario, difficilmente la banca pubblica senese troverebbe partner disposti a un’operazione di aggregazione che sarebbe rischiosa per chiunque. Questa convinzione è maturata nell’ambiente degli analisti finanziari da quando c’è stata la sentenza di condanna per gli ex manager Alessandro Profumo e Fabrizio Viola, che ha aperto un nuovo fronte di possibili cause di risarcimento danni. Anche la seconda ondata di Covid ha dato il suo contribuito facendo presagire – come ha confermato anche il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, un cospicuo aumento di sofferenze nel sistema bancario di cui Mps non sarà certo esente. Se questa ipotesi dovesse rivelarsi corretta, lo stato-azionista dovrà affrontare nuovi costi per rimettere in sesto la banca senese. Il ragionamento che, per esempio, fa Banca Imi-Intesa Sanpaolo è che anche gli ulteriori accantonamenti per 500-700 milioni di euro che potrebbero essere decisi dal cda convocato per il 29 ottobre non sarebbero sufficienti, dice in una ricerca, “per far fronte al deterioramento della qualità degli attivi che ci aspettiamo nel 2021, a seguito della crisi Covid 19, e non possiamo escludere che un aumento di capitale possa rendersi necessario, prima di ogni altro coinvolgimento di Mps nel processo di consolidamento”.

