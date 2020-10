Depotenziare il Mes. Favorevoli o contrari, la spinta ideologica sta venendo meno

Quando li si va a guardare da vicino i problemi prendono altri contorni. Spesso fanno meno paura, a volte si trasformano addirittura in soluzioni. Il Mes, la scelta se usarlo o meno, è entrato in questa fase. Grazie anche agli effetti delle capacità da fuoriclasse del temporeggiamento sfoggiate da Giuseppe Conte. E lasciando passare le settimane, alternando dichiarazioni mezze a favore ad altre mezze contro (comprese anche le cose approssimative e in parte infondate della nota conferenza stampa), il presidente del Consiglio è riuscito a portare la questione sotto un’altra luce. Ma ancora più importante è la fatica ideologica che ormai si sente in entrambi i campi, il pro e il contro, e la successiva resa o comunque il depotenziamento delle opposte tesi.

