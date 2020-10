Tabù che il governo deve superare per favorire la crescita delle aziende

Tutti parlano, e forse a ragione, di Next Genertion EU (in Italia Recovery Fund), ma pochi si concentrano sulla mancanza di capitale proprio e di mezzi finanziari di tante aziende italiane. La crisi da Covid-19 ha creato importanti ammanchi di fatturato in molte imprese e una seconda ondata pandemica, anche senza un ritorno a contromisure di generalizzato lockdown, significa in prospettiva una ulteriore riduzione dell’attività economica che andrà a colpire soprattutto le imprese più piccole o fragili e quei settori più colpiti o che ancora non si sono ripresi come il turismo, la ristorazione e l’industria dello spettacolo. Questa tensione finanziaria per intere filiere di imprese sarà più evidente a gennaio, quando, salvo proroghe, verranno a scadenza le cosiddette moratorie bancarie. La sospensione dei debiti bancari è una manovra giusta e già sperimentata più volte in passato, ma non affronta il problema strategico dell’Italia. Bisogna favorire la crescita dimensionale delle aziende e il loro rafforzamento patrimoniale e la strada maestra è quella di spingere sulla capitalizzazione delle imprese.

