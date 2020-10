Arrivano gli Stati digitali: il mondo tech indica la via per uscire dalla crisi

Una specie di contro-stati generali dell’economia, una Leopolda digitale che mette insieme economia e politica vecchia e nuova, giovani outsider e establishment classico. Effettivamente una cosa quasi mai vista in Italia. Ci si prova a Roma il 15 e 16 ottobre con “Next generation”: organizzato da Talent Garden, il gruppo italiano degli spazi di coworking con sedi in tutta Europa, insieme a Google, Facebook, Cisco, Intesa e Intesa Sanpaolo Innovation Center, Terna, Edison e tanti altri per parlare di innovazione e di piani specifici su come uscire dalla crisi. Startuppari e giovani insieme a “poteri forti”: parteciperanno l’ad di Cassa Depositi e Prestiti, Fabrizio Palermo, e poi Enrico Resmini del Fondo Nazionale Innovazione. Presenti i fondi, con Innovup, VC HUB Italia, Fondo Enea Tech ma anche acceleratori come Digital Magics e LVenture Group e startup come WeSchool, Nozomi e 4Book. Ci saranno Giovanni Tamburi di Tamburi Investment Partners, e Domenico Arcuri, AD di Invitalia e commissario straordinario per il Covid. Tra i politici, ben sei ministri salvo disdette dell’ultim’ora: Paola Pisano, Ministra per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, Stefano Patuanelli dello Sviluppo Economico, Fabiana Dadone della PA, e poi ancora Dario Franceschini, Ministro per i beni e le attività culturali e Teresa Bellanova, Politiche agricole e forestali. Presente anche Di Maio e ci sarà – sorpresa - Gianni letta, non certo uno startupper ma qui come ideale connettore tra prima seconda e terza repubblica. “Vogliamo che il risultato finale porti a indicazioni concrete che possano realmente contribuire ad accompagnare il Paese e le nuove generazioni verso un futuro di sviluppo” dice Lorenzo Maternini, country manager Italia di Talent Garden. Il focus sarà su tre dossier: education; foodtech cioè tutto il mondo del cibo, agricoltura e relative tecnologie; valorizzazione del patrimonio culturale.

